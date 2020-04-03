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Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, какие продукты опасно брать на пикник
Сегодня, 14:44
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Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, какие продукты опасно брать на пикник

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Горожан попросили самостоятельно мариновать и готовить мясо, чтобы быть уверенными в его качестве.

Перед предстоящими майскими праздниками Роспотребнадзор опубликовал список продуктов, которые лучше не брать на пикник. Жителям Петербурга порекомендовали отказаться от употребления алкоголя и насладиться выходными, занимаясь спортом и гуляя с друзьями и близкими. 

Горожан попросили самостоятельно мариновать и готовить мясо, чтобы быть уверенными в его качестве. Перед приготовлением шашлыка важно помыть руки. Для готового мяса не стоит использовать емкости, в которых хранилось сырое. 

Кроме того, специалисты напомнили, что мясо, фрукты и овощи нужно хранить в разных контейнерах и разделывать разными ножами. Фрукты и овощи перед прогулкой стоит помыть дома под проточной домой. 

Не рекомендуют брать с собой яйца, копченую и сырую рыбу, так как эти продукты могут быстро испортиться. 

Руки нужно мыть чистой водой. Об этом необходимо позаботиться дома. Желательно использовать мыло или антисептик. 

Ранее на Piter.tv: Смольный напомнил петербуржцам о штрафах за шашлыки в неположенных местах.

Фото: Pexels

 

Теги: майские праздники, пикник, питание, роспотребнадзор, список опасных продуктов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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