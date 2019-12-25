Петербуржцы рассказали о сильном дожде в разных районах города

Судя по картам, дождь в Петербурге начался с двух часов дня.

В четверг, 22 июля, читатели Piter.tv сообщили о дожде из разных районов города.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", тучи пришли со стороны Зеленогорска и Рощино. К 14:10 тучи настигли центр города, а через час дождь шел по всему городу.

К вечеру тучи спустятся к району Гатчины, Тосно и далее вниз по карте. Напомним, что ранее в МЧС предупреждали о дожде и грозах сегодня. Порывы западного и северо-западного ветра составят 7-12 м/с, а местами могут усилиться до 17 м/с.

В пятницу, 23 июля, спасатели также предупреждают об ухудшении погоды.

Фото: скриншот "Яндекс.Погода"; Piter.tv