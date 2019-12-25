В четверг в Петербурге вновь прогнозируют дожди и грозы

Порывы ветра достигнут 17 м/с.

В четверг, 22 июля, в Петербург вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Во второй половине дня могут пройти кратковременные дожди и грозы. Порывы западного и северо-западного ветра составят 7-12 м/с, а местами могут усилиться до 17 м/с.

Сегодня, 21 июля, столбики термометров в городе днем покажут +19…+21 градусов. Это первый день с начала календарного лета, когда среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы.

Фото: Piter.TV