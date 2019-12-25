Антициклон с запада принесет в Петербург дожди и прохладу 21 июля

Столбики термометров в этот день покажут +19…+21 градусов.

В среду, 21 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень антициклона, пришедшего с запада. При переменной облачности обойдется без дождей. Осадки пройдут лишь на востоке, юго-востоке области. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температура воздуха в Петербурге окажется немного ниже нормы. Столбики термометров в городе покажут +19…+21 градусов, в Ленобласти +17…+22. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Синоптик добавил, что вчера в Петербурге был первый день с начала календарного лета, когда среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы. Правда, всего на 0,1 градус.

Прошедшей ночью в городе выпало 5 мм осадков. С начала июля количество осадков составило 6,5 мм. Синоптик заключил, что рекорд самого сухого июля 1973 года побит в этом году не будет.

Ранее мы писали, что густая белая пена накрыла КАД после дождя.

Фото: Instagram / podsmotreno_piter