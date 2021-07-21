Густая белая пена накрыла КАД после дождя

Также дороги "вспенились" на Васильевском острове, Ленинском проспекте и в Рыбацком.

Вечером 20 июля петербургские автомобилисты сообщили о необычном явлении, которое заметили на дорогах города после дождя. На видеозаписи, опубликованной в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте", видно, что КАД накрыла густая белая пена.

Что это? Почему после дождя появилась такая пена? Потрогать бы ее, но страшно. Заявила автор видео

Автоледи отметила, что пена была густой и белой. Комментаторы заявили, что кроме КАД "вспенились" также дороги на Васильевском острове, Ленинском проспекте и в Рыбацком.

Пользователи интернета предположили, что ничего страшного в пене нет. Они заявили, что дождь мог вымыть из асфальта остатки шампуня, которым моют дороги.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Шабанова