Эксперт рассказала, ждать ли грибов после аномальной жары

В сентябре будут грибы, если в августе прольют обильные дожди.

В этом году в город грянула аномальная жара. Петербуржцы всерьез начали волноваться, стоит ли ждать грибов после жары. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала руководитель общественной организации "Природоохранный союз", академик Российской Экологической Академии Вероника Тарбаева.

По мнению эксперта, еще рано делать выводы. Почва успеет восстановиться, если в Петербург вернется привычная дождливая погода. Эксперт добавила, что в сентябре будут грибы, если в августе прольют обильные дожди.

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