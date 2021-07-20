  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт рассказала, ждать ли грибов после аномальной жары
Сегодня, 14:28
185
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт рассказала, ждать ли грибов после аномальной жары

0 0

В сентябре будут грибы, если в августе прольют обильные дожди.

В этом году в город грянула аномальная жара. Петербуржцы всерьез начали волноваться, стоит ли ждать грибов после жары. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала руководитель общественной организации "Природоохранный союз", академик Российской Экологической Академии Вероника Тарбаева. 

По мнению эксперта, еще рано делать выводы. Почва успеет восстановиться, если в Петербург вернется привычная дождливая погода. Эксперт добавила, что в сентябре будут грибы, если в августе прольют обильные дожди.

Ранее эксперт рассказала, почему пересох Саблинский водопад в Ленобласти.

Фото: pexels.com

Теги: аномальная жара, грибы, эксперт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии