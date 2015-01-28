По числу обращений по уборке дорог лидируют три района города – Адмиралтейский, Выборгский и Калининский.

Петербуржцы продолжают жаловаться на неубранный снег в городе. О реакции властей города рассказали в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко. Там заявили, что работа по обращениям горожан организована параллельно с выполнением основного плана работ по уборке снега.

В Жилищном комитете сообщили, что за два выходных дня на горячую линию поступило 63 обращения, связанных с уборкой внутриквартальных территорий от снега. Устранить нарушения планируют за сутки, основываясь на нормативы. Сейчас 59 обращений находятся на контроле.

Диспетчером принимаются заявки граждан и незамедлительно направляются в районные администрации, которые организовывают работу по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга и контролируют качество содержания территории района, независимо от ведомственной принадлежности. По такому же алгоритму органы власти работают по устранению замечаний, выявленных на объездах Жилищного комитета Смольный

За уборку дорог в городе отмечает комитет по благоустройству. С 20 февраля и до 16 часов 22 февраля в дежурную службу поступило 194 обращения горожан, 81 находится на контроле. По числу обращений по уборке дорог лидируют три района города – Адмиралтейский, Выборгский и Калининский.

Работа по устранению замечаний как в жилищном блоке, так и в дорожном, проводится специальными мобильными бригадами. Эти службы были организованы при районных администрациях и на дорожных предприятиях для того, чтобы не сбивать основной график работ предприятий и управляющих организаций, работая "по заявкам" петербуржцев Смольный

Жилищный комитет отчитался об уборке Петербурга за понедельник, 22 февраля. В адрес Piter.tv продолжают поступать сообщения от местных жителей, которые сообщают о недостаточной уборке территорий в Московском, Василеостровском и Петроградском районе. Один из горожан даже оставил на снегу послание коммунальным службам.

Фото: Piter.tv