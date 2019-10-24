Петербуржцы продолжают обсуждать плачевное состояние особняка Нарышкиной

Недавно активисты заметили, что ворота законсервированного здания были открыты, что вызвало новую волну негатива у жителей Центрального района.

Петербуржцы продолжают переживать за состояние особняка Нарышкина на Чайковского, 7/ Моховой, 1. Недавно, 19 июля, активисты сообщили, что ворота во двор законсервированного здания опять открыты. На 21 июля 2020 года все проходы во двор закрыты

По их мнению, это может повлечь за собой дальнейшее разрушение старинного особняка.

Мы столько раз обращали внимание властей на проблему сохранения особняка Нарышкиной, что стыдно становится за импотентную администрацию района, которая не может (или не хочет?) обеспечить этому зданию безопасность. - Написали в посте группы "Центральный район за комфортную городскую среду" в социальной сети "ВКонтакте".

Уже сейчас фасады здания находятся в плачевном состоянии, во дворе большое скопление мусора. Напомним, что КГИОП законсервировал здание в январе этого года. Реставрацию обещают закончить летом 2023.

Ранее мы уже сообщали о проблеме этого здания. В нем устроили стихийный "музей стрит-арта".

Фото, видео: Piter.TV