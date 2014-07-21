Петербуржцы потеряли в облаках "Лахта центр"

В социальных сетях петербуржцы поделились снимками, на которых видно, как небоскреб окутан облаками.

В Петербурге облака в субботу, 25 сентября, скрыли небоскреб "Лахта Центра". Горожане заметили, что из-за непогоды "кукурузина" затерялась в облаках.

В социальных сетях петербуржцы поделились снимками, на которых видно, как небоскреб окутан облаками.

Напомним, появилось видео, как облака поглощают небоскреб "Лахта центра". На кадрах видео можно наблюдать, как кучевые облака постепенно скапливаются у башни.

Ранее Камеры "Лахта Центра" засняли яркий рассвет над Петербургом.

Фото: Instagram / vladimirlvov