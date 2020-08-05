Появилось видео, как облака поглощают небоскреб "Лахта центра"

На кадрах видео можно наблюдать, как кучевые облака постепенно скапливаются у башни.

В воскресенье вечером, 22 августа, опубликовали видео, как облака поглощают вершину небоскреба "Лахта Центра". Запись с камеры небоскреба появилась в группе "Лахта центр" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео можно наблюдать, как кучевые облака постепенно скапливаются у башни.В ка Затем их становится так много, что они полностью закрывают объектив, и разглядеть что-либо становится невозможно.

Ранее Финский залив на юге Петербурга защитят от отходов при строительстве парковки.

Видео: Вконтакте / Лахта центр