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Появилось видео, как облака поглощают небоскреб "Лахта центра"

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На кадрах видео можно наблюдать, как кучевые облака постепенно скапливаются у башни.

В воскресенье вечером, 22 августа, опубликовали видео, как облака поглощают вершину небоскреба "Лахта Центра". Запись с камеры небоскреба появилась в группе "Лахта центр" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео можно наблюдать, как кучевые облака постепенно скапливаются у башни.В ка Затем их становится так много, что они полностью закрывают объектив, и разглядеть что-либо становится невозможно. 

Ранее Финский залив на юге Петербурга защитят от отходов при строительстве парковки.

Видео: Вконтакте / Лахта центр

Теги: лахта центр, облака
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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