Финский залив на юге Петербурга защитят от отходов при строительстве парковки

Подрядчик должен не допустить загрязнения залива.

Росприроднадзор по Северо-Западу возбудил административное дело в отношении ООО "Тандем" по факту использования отходов при строительстве парковки в водоохранной зоне Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 17-го августа.

На строительные работы у дома №70/1 строение 1 на улице Маршала Казакова пожаловались местные жители. Они рассказали о том, что при строительстве используются отходы. Ведомство вынесло предостережение организации.

Водоохранная зона Финского залива составляет 500 метров. Вести строительство в ней можно, но тогда организация должна оборудовать сооружения так, чтобы в акваторию не попала грязь. Если "Тандем" не выполнит требования, то его привлекут к административной ответственности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росприроднадзор увидел сообщения жителей юго-запада Петербурга о появлении неизвестного "намыва".

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО