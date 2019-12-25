Росприроднадзор увидел сообщения жителей юго-запада Петербурга о появлении неизвестного "намыва"

Информационный щит говорит о том, что это работы по берегоукреплению.

Петербуржцы пожаловались на грунты в акватории Финского залива в районе ЖК "Балтийская жемчужина". Росприроднадзор по СЗФО пообещал провести проверку.

Рядом с работами в Красносельском районе установлен информационный щит, на котором говорится о проведении работ по берегоукреплению. Ведомство проверит, законно ли ведутся работы, а также проведет мероприятия для защиты акватории от негативного воздействия.

Судя по кадрам из соцсетей, вдоль берега появился искусственный земляной участок. Как далее он будет использоваться — пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Карповка и Смоленка будут закрыты для аквабайкеров до конца навигационного сезона.

Фото: ВКонтакте / Сохраним Береговую Линию ЮЗ / Юго-Запад СПб /