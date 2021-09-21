Камеры "Лахта Центра" засняли яркий рассвет над Петербургом

Яркий восход солнца появился над городом этим утром.

Камеры небоскреба "Лахта Центр" засняли яркий рассвет, который Петербург встретил этим утром. Видео появилось в аккаунте небоскреба в Instagram.

Как сообщили в пресс-службе, Северная столица по-прежнему находится в зоне влияния антициклона. Он подарил городу не только ветреную погоду, но яркий рассвет, который удалось запечатлеть камерам небоскреба.

Ранее, в День памяти жертв блокады, "Лахта Центр" подсвечивался синхронно с ударами метронома.

Видео: Instagram / lakhtacenter