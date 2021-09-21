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Камеры "Лахта Центра" засняли яркий рассвет над Петербургом

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Яркий восход солнца появился над городом этим утром.

Камеры небоскреба "Лахта Центр" засняли яркий рассвет, который Петербург встретил этим утром. Видео появилось в аккаунте небоскреба в Instagram. 

Как сообщили в пресс-службе, Северная столица по-прежнему находится в зоне влияния антициклона. Он подарил городу не только ветреную погоду, но яркий рассвет, который удалось запечатлеть камерам небоскреба. 

Ранее, в День памяти жертв блокады, "Лахта Центр" подсвечивался синхронно с ударами метронома.

Видео: Instagram / lakhtacenter 

Теги: камеры, лахта центр, рассвет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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