В День памяти жертв блокады "Лахта Центр" подсветится синхронно с ударами метронома

Во время блокады эти сигналы обрели особый смысл.

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, подсветка петербургского небоскреба "Лахта Центра" будет работать синхронно с ударами метронома. Информация появилась в официальном аккаунте небоскреба в Instagram.

Во время блокады эти сигналы обрели особый смысл. Они означали, что радиосвязь работает. Радио для осажденного города было единственным средством связи с внешним миром, возможностью услышать новости с фронта или сигналы тревоги. говорится в сообщении

В спокойное время метроном работал с частотой 50 ударов в минуту. Во время же авианалета удары ускорялись до 150.

Ранее мы писали, что на Пискаревском кладбище возложили цветы в память о 80-й годовщине начала блокады Ленинграда.

Видео: Instagram / lakhtacenter