На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о 80-й годовщине начала блокады Ленинграда

Также на кладбище развернули выставку проекта "Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!".

В среду, 8 сентября, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков, посвящённая Дню памяти жертв блокады. В этом году исполнилось 80-лет с начала осады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В акции приняли участие губернатор, члены правительства и депутаты Законодательного собрания, судьи Конституционного суда Российской Федерации, члены Государственной Думы, Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, Общественной платы Санкт Петербурга, представители командования войсками Западного военного округа и Главного командования Военно-Морского Флота, представители федеральных и городских органов власти, ветераны.

Губернатор осмотрел историко-публицистическую выставку проекта "Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!", которую развернули на Пискаревском мемориальном кладбище. Выставка посвящена подвигу ленинградцев, отстоявших город.

Также траурные церемонии прошли на Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, на площади Победы и на Невском воинском кладбище, на Богословском кладбище и у Мемориала защитникам Ораниенбаумского плацдарма, а также на других местах захоронений.

В 12.00 на всей территории города в память о защитниках города и жителях блокадного Ленинграда, погибших и умерших в годы блокады, объявлена общегородская минута молчания с использованием системы оповещения.

Помимо этого акции памяти жертв блокады пройдут в Соляном переулке у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. День завершится концертом в БКЗ "Октябрьский".

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Фото: Пул 78 / телеграм-канал