В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открылась выставка "Мосты в кольце блокады"

Выставка продлится до 30 июня 2025 года, посещение бесплатное.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда торжественно открыта выставка "Мосты в кольце блокады". Выставка приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и станет важным вкладом в сохранение памяти о подвигах мостовиков, оставленных на страницах истории блокадного Ленинграда.

Почетные гости, историки и представители общественности первыми посетили экспозицию. Приветственным словом выставку открыл депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.

В Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы основная задача выставки рассказать не только о том, как в годы войны было организовано сохранение, восстановление, ремонт переправ и набережных, разводка мостов, но и о людях-мостовиках, которые эту работу выполняли. Выставка о героической работе инженеров, а не только о мостах, проводится в Санкт-Петербурге впервые. Максим Зуев, заместитель директора СПб ГБУ "Мостотрест"

После официальной части состоялась экскурсия. Посетителям были представлены уникальные архивные документы и фотографии, которые никогда ранее не были доступны широкой публике. Эти материалы позволяют глубже понять жизнь города в условиях блокады, а также важность мостов как символа связи и надежды в трудные времена.

Особое внимание при подготовке было уделено воссозданию фрагмента решетки набережной, разрушенной артиллерийским снарядом. Этот элемент был создан на основе исторических чертежей и стал символом разрушений, которые пережил город, а также его стремления к восстановлению и возрождению.

Экспозиция содержит оригинальные чертежи проекта Володарского моста, а также уникальные фотографии, запечатлевшие парад воинов-победителей, состоявшийся 8 июля 1945 года. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с приказом об обеспечении технического наблюдения за мостами во время их движения по городу, что подчеркивает важность и значимость мостовой инфраструктуры в жизни мегаполиса.

Выставка "Мосты в кольце блокады" – это не только дань памяти подвигам, которые совершали ленинградские мостовики: инженеры, слесари, электромеханики, смазчики, рабочие по разводке мостов, в годы блокады. Это возможность для посетителей увидеть, как история оживает через архивные материалы и художественные реконструкции.

По инициативе директора СПб ГБУ "Мостотрест" Всеслава Воронина учреждение выступило генеральным партнером выставки. Мостотрест – ведущая эксплуатационная организация в сфере транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, которая является преемником треста эксплуатации мостов и набережных "Ленмосттрест".

Мы приглашаем всех желающих посетить выставку и прикоснуться к важным страницам нашей истории. Она продлится до 30 июня 2025 года, посещение бесплатное.

Видео: КРТИ