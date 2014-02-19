В прокат вышел фильм "Блокадный дневник"

Картина снята по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаний блокадников.

В среду, 8 сентября, в 80-летнюю годовщину со дня начала блокады Ленинграда в российский прокат вышел фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник". Сюжет картины основан на произведениях Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также воспоминаниях блокадников.

Фильм рассказывает о событиях первой блокадной зимы. Февраль 1942 года, лютые морозы и страшный голод. Не работает водопровод и электричество, стоит транспорт. Главная героиня, молодая женщина Ольга, похоронившая мужа, пешком идет через весь город к своему отцу. Она хочет увидеть его в последний раз и попросить прощения.

Работа над фильмом шла три года. Главную роль исполнила актриса Ольга Озоллапиня. Картина удостоена награды Московского международного кинофестиваля.

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Видео: YouTube / HD Трейлеры