Петербуржцы попросили Беглова перевести школьников на "дистанционку". Согласны не все

Родители пишут губернатору в "ВКонтакте".

Некоторые петербуржцы обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой обеспечить дистанционное обучение для школьников или отпустить их на каникулы. Комментарии с таким содержанием можно встретить на странице градоначальника "ВКонтакте".

Отметим, что не все пользователи придерживаются такого же мнения. Некоторые заявляют о том, что школьникам уже хватило "дистанционки" весной. Кроме того, встает вопрос, с кем же тогда оставлять дома ребенка.

Одна из петербурженок получила ответ на свой вопрос от городского комитета по образованию.

Школы города организовывают образовательный процесс для отдельных обучающихся с учетом индивидуальных особенностей ребенка, ситуации в семье и прочих обстоятельств, а также своих собственных возможностей, которые зависят от уровня занятости педагогов, количества классов, переведенных на обучение с использованием дистанционных технологий в связи с в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ и т.д. говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ученики почти 70 классов ушли на карантин из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV