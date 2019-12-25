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Петербуржцы попросили Беглова перевести школьников на "дистанционку". Согласны не все
Сегодня, 11:04
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nadezhda_sib

Петербуржцы попросили Беглова перевести школьников на "дистанционку". Согласны не все

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Родители пишут губернатору в "ВКонтакте".

Некоторые петербуржцы обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой обеспечить дистанционное обучение для школьников или отпустить их на каникулы. Комментарии с таким содержанием можно встретить на странице градоначальника "ВКонтакте".

Отметим, что не все пользователи придерживаются такого же мнения. Некоторые заявляют о том, что школьникам уже хватило "дистанционки" весной. Кроме того, встает вопрос, с кем же тогда оставлять дома ребенка.

Одна из петербурженок получила ответ на свой вопрос от городского комитета по образованию.

Школы города организовывают образовательный процесс для отдельных обучающихся с учетом индивидуальных особенностей ребенка, ситуации в семье и прочих обстоятельств, а также своих собственных возможностей, которые зависят от уровня занятости педагогов, количества классов, переведенных на обучение с использованием дистанционных технологий в связи с в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ и т.д.

говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ученики почти 70 классов ушли на карантин из-за коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: дистанционное обучение, ученики, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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