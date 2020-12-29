Петербуржцы показали, как выглядит постройка у Церкви святителя Петра на проспекте Стачек после пожара

В момент возгорания внутри находился человек, но он покинул здание.

Пользователи поделились снимками сгоревшей постройки, которая оказалась в огне утром 22-го января. По информации Piter.TV, это была трапезная при Церкви святителя Петра Митрополита Московского на проспекте Стачек.

Площадь деревянного здания составляет 10 на 20 метров, высота — 1 этаж. Сообщение о пожаре поступило в 05:26. Огонь ликвидировали в 08:20. Спасти домик не удалось. Информация о пострадавших не поступала. В доме находился один охранник, но он покинул здание самостоятельно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двое погибли и двое пострадали при пожаре в квартире в Купчино.

Видео и фото: vk.com/spb_today