У храма святителя Петра на проспекте Стачек утром загорелась постройка

Пожар обошелся без пострадавших.

В 5:26 утра в пятницу, 22 января, на территории храма святителя Петра Митрополита Московского на проспекте Стачек вспыхнула хозяйственная постройка. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, огонь не задел церковь. Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, пламя охватило целиком здание размером 10х20 метров. Пожар ликвидировали к 8.20 силами 21 огнеборца и 5 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что вестибюль станции "Площадь Мужества" закроют для входа на два дня.

Фото, видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Сергей Трубаев