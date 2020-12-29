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У храма святителя Петра на проспекте Стачек утром загорелась постройка

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Пожар обошелся без пострадавших.

В 5:26 утра в пятницу, 22 января, на территории храма святителя Петра Митрополита Московского на проспекте Стачек вспыхнула хозяйственная постройка. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, огонь не задел церковь. Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, пламя охватило целиком здание размером 10х20 метров. Пожар ликвидировали к 8.20 силами 21 огнеборца и 5 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что вестибюль станции "Площадь Мужества" закроют для входа на два дня.

Фото, видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Сергей Трубаев

Теги: мчс, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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