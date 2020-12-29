Вестибюль станции "Площадь Мужества" закроют для входа на два дня

Ограничения будут действовать 23 и 24 января.

В Петербурге на два дня будет закрыт на вход наземный вестибюль станции метро "Площадь Мужества". Об этом сообщила пресс-служба подземки Северной столицы.

Представители метрополитена предупредили, что 23 и 24 января вестибюль будет работать только на выход. О причинах ограничения ничего не сообщается. Горожанам посоветовали заранее выбирать маршрут поездок.

Ранее мы писали, что полиция поймала подростка, который нарисовал свастику на станции метро "Проспект Славы".

Фото: Piter.TV