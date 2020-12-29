Двое погибли и двое пострадали при пожаре в квартире в Купчино

С огнем боролись 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

В ночь на 22 января во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар, в котором погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание случилось около 03:45 в трехкомнатной квартире дома №36 на Купчинской улице. В комнате площадью 15 квадратных метров выгорела обстановка на площади два "квадрата".

С огнем боролись 15 спасателей и четыре единицы техники. Пожар был потушен около 6 утра. В результате инцидента погибли два человека, еще двое пострадали. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее мы писали, что на Новой улице потушили мастерскую по ремонту мотоциклов.

Фото: Piter.TV