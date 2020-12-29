На Новой улице потушили мастерскую по ремонту мотоциклов

Из помещения вынесли баллоны.

В седьмом часу утра в среду, 20 января, на Новой улице в Петербурге разгорелось здание с мастерской по ремонту мотоциклов. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что в здании на момент пожара был охранник, он вышел на улицу самостоятельно и сообщил спасателям, что кроме него там никого не было. Однако МЧС столкнулось с другой опасностью: в здании лежали баллоны с пропаном и ацетиленом, которые могли взорваться под влиянием температуры. Ящики с баллонами постепенно стали выносить на улицу после вскрытия двери.

Как выяснилось, в двухэтажном кирпичном здании мастерской горела пристройка, в которой располагалась комната отдыха байкеров. Огонь охватил обстановку на площади 24 квадратных метра, причина возгорания не уточняется. Примерно к 7.20 пожар потушили, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что водитель фуры сбил человека на Дачном проспекте.

Фото: Piter.TV