Водитель фуры сбил человека на Дачном проспекте

На место аварии прибыли спасатели и наряд ДПС.

Ближе к вечеру во вторник, 19 января, на Дачном проспекте произошла смертельная авария: водитель фуры сбил пешехода.

Лютая пробка на Дачном пр. у метро Ветеранов. Мужчина попал под фуру, переходил как бесмертный сообщил очевидец в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)

Как сообщил источник в правоохранительных органах, специалисты констатировали смерть 73-летней петербурженки.

В распоряжение редакции Piter.TV попал момент аварии, снятый камерами видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что ДТП на Загородном проспекте заблокировало движение трамваев в обе стороны.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV