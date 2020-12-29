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Водитель фуры сбил человека на Дачном проспекте

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На место аварии прибыли спасатели и наряд ДПС.

Ближе к вечеру во вторник, 19 января, на Дачном проспекте произошла смертельная авария: водитель фуры сбил пешехода. 

Лютая пробка на Дачном пр. у метро Ветеранов. Мужчина попал под фуру, переходил как бесмертный

сообщил очевидец в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)

Как сообщил источник в правоохранительных органах, специалисты констатировали смерть 73-летней петербурженки. 

В распоряжение редакции Piter.TV попал момент аварии, снятый камерами видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что ДТП на Загородном проспекте заблокировало движение трамваев в обе стороны.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте 

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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