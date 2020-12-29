Водитель фуры сбил человека на Дачном проспекте

Ближе к вечеру во вторник, 19 января, на Дачном проспекте произошла смертельная авария: водитель фуры сбил пешехода.
Лютая пробка на Дачном пр. у метро Ветеранов. Мужчина попал под фуру, переходил как бесмертный
сообщил очевидец в социальных сетях (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)
Как сообщил источник в правоохранительных органах, специалисты констатировали смерть 73-летней петербурженки.
В распоряжение редакции Piter.TV попал момент аварии, снятый камерами видеонаблюдения.
Ранее мы писали, что ДТП на Загородном проспекте заблокировало движение трамваев в обе стороны.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
Видео: Piter.TV
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