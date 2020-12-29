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ДТП на Загородном проспекте заблокировало движение трамваев в обе стороны

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Пострадал ли кто-то в аварии, пока неизвестно.

Вечером во вторник, 19 января, на Загородном проспекте у дома №49 столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

На Загородном проспекте у дома 49, трамваи встали в обе стороны. В сторону Московского проспекта движение в одну полосу по трамвайным путям

отметил петербуржец. 

Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. По всей видимости водитель такси не учел движение попутного автомобиля и не удостоверился в безопасности своего маневра при попытке перестроиться. 

Нуждаются ли участники ДТП в помощи медиков, неизвестно.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержан глава и депутат крупного муниципалитета. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV

Теги: авария на загородном проспекте, серьезное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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