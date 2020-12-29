ДТП на Загородном проспекте заблокировало движение трамваев в обе стороны

Пострадал ли кто-то в аварии, пока неизвестно.

Вечером во вторник, 19 января, на Загородном проспекте у дома №49 столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в социальных сетях.

На Загородном проспекте у дома 49, трамваи встали в обе стороны. В сторону Московского проспекта движение в одну полосу по трамвайным путям отметил петербуржец.

Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. По всей видимости водитель такси не учел движение попутного автомобиля и не удостоверился в безопасности своего маневра при попытке перестроиться.

Нуждаются ли участники ДТП в помощи медиков, неизвестно.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержан глава и депутат крупного муниципалитета.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV