ДТП на Загородном проспекте заблокировало движение трамваев в обе стороны

Вечером во вторник, 19 января, на Загородном проспекте у дома №49 столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в социальных сетях.
На Загородном проспекте у дома 49, трамваи встали в обе стороны. В сторону Московского проспекта движение в одну полосу по трамвайным путям
отметил петербуржец.
Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента столкновения. По всей видимости водитель такси не учел движение попутного автомобиля и не удостоверился в безопасности своего маневра при попытке перестроиться.
Нуждаются ли участники ДТП в помощи медиков, неизвестно.
Ранее мы писали, что в Ленобласти задержан глава и депутат крупного муниципалитета.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
Видео: Piter.TV
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