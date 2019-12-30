Ослепленный солнцем водитель устроил ДТП у Московской площади

В результате аварии пострадал один человек.

Днем 23 января в Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, на пересечении Московского проспекта и улицы Типанова, у фонтанного комплекса на Московской площади столкнулись иномарки Kia Rio и Nissan Qashqai. В сети появилось видео с места происшествия.

Очевидцы предполагают, что причиной аварии могло стать яркое солнце, которое якобы ослепило одного из водителей. Удар оказался настолько мощным, что одна из иномарок вылетела на тротуар и затормозила об ограду газона. На месте ДТП тротуар был засыпан обломками пластика.

По предварительным данным, в аварии есть один пострадавший. Мужчину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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