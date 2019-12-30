Видео: легковушки не уступили друг другу дорогу на Стачек

Момент ДТП на Стачек попал в распоряжение Piter.TV.
Инцидент произошел вечером 20 январе в районе дома №74. На кадрах видно, что участниками ДТП стали две легковушки, они не успели затормозить, и в итоге "притерлись" к друг другу на перекрестке.
Информации о пострадавших не поступало.
От Комсомольской площади до Автовской улице образовался затор в обе стороны.
Ранее авария на трамвайных путях заблокировала движение общественного транспорта на проспекте Науки.
Видео и фото: Piter.TV
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