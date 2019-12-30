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Видео: легковушки не уступили друг другу дорогу на Стачек

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Авто получили несерьезные повреждения.

Момент ДТП на Стачек попал в распоряжение Piter.TV. 

Инцидент произошел вечером 20 январе в районе дома №74. На кадрах видно, что участниками ДТП стали две легковушки, они не успели затормозить, и в итоге "притерлись" к друг другу на перекрестке. 

Информации о пострадавших не поступало. 

От Комсомольской площади до Автовской улице образовался затор в обе стороны. 

Ранее авария на трамвайных путях заблокировала движение общественного транспорта на проспекте Науки. 

Видео и фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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