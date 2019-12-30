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Трамваи встали в пробку из-за ДТП на проспекте Науки
Сегодня, 21:20
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nadezhda_sib

Трамваи встали в пробку из-за ДТП на проспекте Науки

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Отечественный автомобиль загородил проезд.

Вечером 20 января на трамвайных путях произошло ДТП. Участниками аварии стали несколько легковых автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Инцидент случился в районе дома №32 по проспекту Науки. "ВАЗ" загородил проезд трамвая, из-за чего общественный транспорт встал в пробку. 

На место прибыли экстренные службы. О пострадавших не сообщается. 

Сейчас, по данным сервиса "Яндекс. Карты" серьезного затора на проспекте Науки нет. 

Ранее на КАД сбили мужчину, который вышел из своего авто

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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