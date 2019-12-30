Виновник смертельного ДТП на КАД скрылся с места аварии

Авария произошла вечером 20 января.

Мужчина скончался в результате ДТП на 48-м км КАД. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, трагедия во Всеволожском районе произошла 20 января в районе 18 часов. Петербуржец 1975-го года рождения находился около своего автомобиля, когда на него наехал неизвестный водитель. После этого виновник скрылся с места преступления, ведется розыск. Пострадавший скончался.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП в Купчино.

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