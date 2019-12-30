В Купчино такси пробило ограждение и вылетело на тротуар

К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 20 января, во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария произошла на перекрестке Купчинской и улицы Олеко Дундича. На снимках видно, что машина пробила ограждение и вылетело на тротуар. По словам очевидцев, никто не пострадал.

"Хороший таксист и поездки интересные", —шутят горожане.

На месте ожидают полицейских.

Ранее мы сообщали о том, что выезд из Мурино заблокировало ДТП с фургоном и иномаркой.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Kostya Xl