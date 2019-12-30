В Купчино такси пробило ограждение и вылетело на тротуар

В понедельник, 20 января, во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Авария произошла на перекрестке Купчинской и улицы Олеко Дундича. На снимках видно, что машина пробила ограждение и вылетело на тротуар. По словам очевидцев, никто не пострадал.
"Хороший таксист и поездки интересные",
—шутят горожане.
На месте ожидают полицейских.
Ранее мы сообщали о том, что выезд из Мурино заблокировало ДТП с фургоном и иномаркой.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Kostya Xl
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