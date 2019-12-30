  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Купчино такси пробило ограждение и вылетело на тротуар
Сегодня, 16:39
52
IRINA_CHALKINA

В Купчино такси пробило ограждение и вылетело на тротуар

0 0

К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 20 января, во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. 

Авария произошла на перекрестке Купчинской и улицы Олеко Дундича. На снимках видно, что машина пробила ограждение и вылетело на тротуар. По словам очевидцев, никто не пострадал. 

"Хороший таксист и поездки интересные",

—шутят горожане.

На месте ожидают полицейских. 

Ранее мы сообщали о том, что выезд из Мурино заблокировало ДТП с фургоном и иномаркой.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Kostya Xl

Теги: дттп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии