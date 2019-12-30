Выезд из Мурино заблокировало ДТП с фургоном и иномаркой

Пробка собралась в обе стороны.

Днем 20 января на выезде из Мурино у магазина рыболовных снастей столкнулись фургон и иномарка. Фотографии с места происшествия выложили очевидцы в соцсетях.

В результате удара светлая иномарка врезалась носом в дорожное ограждение. Как именно произошло столкновение машин, неизвестно, нет информации и по наличию пострадавших. По факту ДТП уже ведется проверка. Автомобилисты пожаловались, что в обе стороны собралась пробка, движение намертво застыло.

Пользователей сети сам факт ДТП не слишком удивил, больше они обсуждали пробку. Петербуржцы отметили, что и без аварии на этом участке дороги постоянно собираются автомобильные заторы.

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Фото: Фил Мамонов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте