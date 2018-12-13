Видео из Москвы: В результате ДТП машину разорвало на две части и раскидало по дороге

Сегодня утром, 17 мая, на юге Москвы произошло жуткое ДТП, в котором машину разорвало пополам.
Сообщается, что ДТП произошло на юге столицы, на Нагатинской набережной. Автомобиль "Ауди" вылетел с дороги и протаранил мачту уличного освещения. В результате мощного удара машину разорвало пополам и разбросало на большое расстояние друг от друга. Мачта освещения полностью упала.
В машине были водитель и пассажир, оба чудом остались живы. По сообщениям в СМИ, водитель иномарки сбежал с места ДТП. На месте работают полиция и спасатели.
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Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК
Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК( Артем Трухин)
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