"В подъезде дымовая завеса": В Москве в жилом доме взорвали банкомат

Жилец дома, внизу которого произошел взрыв, записал на видео последствия ЧП и опубликовал в соцсетях, рассказав о случившемся.

Сегодня ночью,17 мая, в жилом доме в Москве подорвали банкомат.

В третьем часу ночи внизу жилого дома неизвестные подорвали банкомат. Очевидцы, жильцы дома, сообщали, что в подъезде стояла дымовая завеса с характерным запахом пороха. На опубликованных кадрах видео видно, что помещение, где был установлен банкомат, сильно повреждено взрывом. На месте ЧП работают сотрудники полиции, опрашивая очевидцев.

Жилец дома рассказал, что жители дома были сильно напуганы, многие после взрыва выбежали на улицу. Удалось ли похитить деньги злоумышленникам, не сообщается.

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Видео и фото: ВК, Борис Тимонин