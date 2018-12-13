В Москве женщина бросила в поликлинике 2-летнего ребенка

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения в московской поликлинике, где была оставлена маленькая девочка.

В одной из московских поликлиник женщина бросила 2-летнюю девочку.

Сообщается, что женщина зашла в поликлинику на Бутырской улице, 65 незадолго до 18 часов 16 мая. Женщина была в красном джемпере, темной куртке, на лице медицинская маска. На руках у женщины была маленькая девочка, возраст предположительно 2 - 3 года. Позднее девочка обнаружена в коридоре поликлиники одна, без присмотра. Ребенок не умеет говорить.

В настоящий момент ребенок находится в медицинском учреждении. Полиция ищет родственников девочки.

Видео: ВК, Наталья Мурадова