Стало известно, кто на самом деле оставил грудного ребенка в магазине на Есенина

Оказалось, что мать мальчика не причастна к происшествию.

Полиция Петербурга выяснила, кто на самом деле оставил 4-месячного малыша без присмотра в магазине на Есенина. Оказалось, что это сделала бабушка мальчика, а не 17-летняя мать, как думали раньше. Подробности случившегося сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Стражи порядка установили, что малыша взяла с собой на работу бабушка, которая работает в указанном продуктовом магазине уборщицей. Женщина отправилась мыть полы и оставила ребенка без присмотра.

Малыша передали медикам для осмотра. В отношении бабушки составили административный протокол. Материалы дела переданы в органы опеки.

Ранее на проспекте Ударников пропала мама трехлетнего мальчика.

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