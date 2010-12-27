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В Якутии женщина оставила ребенка в подъезде и бесследно исчезла
Сегодня, 11:13
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MShaffter

В Якутии женщина оставила ребенка в подъезде и бесследно исчезла

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Мать полуторагодовалого ребенка ищут.

В Якутске в подъезде найден полуторагодовалый малыш.

Жительница одного из многоэтажных домов на улице Кочнева в городе Якутске позвонила в полицию и сообщила, что нашла маленького ребенка без взрослых. На место приехали сотрудники полиции. Ребенок был одет по сезону, рядом с ним был пакет с едой и вещами. 

Ребенка отправили в специализированное учреждение, где медики осмотрели ребенка и сообщили, что мальчик здоров. Личность малыша уже установлена, а также нашлась бабушка ребенка, которая проживает за пределами республики. Мать мальчика ищут.

Фото: img.rl0.ru

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Криминальные происшествия,

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