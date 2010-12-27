В Якутии женщина оставила ребенка в подъезде и бесследно исчезла

В Якутске в подъезде найден полуторагодовалый малыш.
Жительница одного из многоэтажных домов на улице Кочнева в городе Якутске позвонила в полицию и сообщила, что нашла маленького ребенка без взрослых. На место приехали сотрудники полиции. Ребенок был одет по сезону, рядом с ним был пакет с едой и вещами.
Ребенка отправили в специализированное учреждение, где медики осмотрели ребенка и сообщили, что мальчик здоров. Личность малыша уже установлена, а также нашлась бабушка ребенка, которая проживает за пределами республики. Мать мальчика ищут.
Фото: img.rl0.ru
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