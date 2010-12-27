В Якутии женщина оставила ребенка в подъезде и бесследно исчезла

Мать полуторагодовалого ребенка ищут.

В Якутске в подъезде найден полуторагодовалый малыш.

Жительница одного из многоэтажных домов на улице Кочнева в городе Якутске позвонила в полицию и сообщила, что нашла маленького ребенка без взрослых. На место приехали сотрудники полиции. Ребенок был одет по сезону, рядом с ним был пакет с едой и вещами.

Ребенка отправили в специализированное учреждение, где медики осмотрели ребенка и сообщили, что мальчик здоров. Личность малыша уже установлена, а также нашлась бабушка ребенка, которая проживает за пределами республики. Мать мальчика ищут.

Фото: img.rl0.ru