В Кузбассе мать оставила 3-летнюю дочь в темноте без еды и ушла утешать подругу

Решается вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по уголовной статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В Новокузнецке полиция и спасатели вызволили из квартиры 3-летнюю девочку, оставленную матерью.

Сообщается, что соседи пожаловались в полицию на непрекращающийся плач девочки из одной из квартир многоэтажки. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались успокоить через дверь ребенка и выяснить, что случилось. Девочка рассказала, что ее мама ушла уже очень давно, а ей страшно, темно и хочется есть.

Тогда было принято решение взломать дверь, чтобы спасти девочку. Вскоре удалось связаться и матерью, которая ранее не отвечала на звонки. Женщина находилась в гостях у знакомой весь день, оказывая моральную поддержку подруге. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Сегодня ранее: В Мурманске 4-летняя девочка, оставшись дома одна, упала с балкона 9 этажа.

Фото:Piter.TV