В Мурманске 4-летняя девочка выпала с 9 этажа и впала в кому

Девочка выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии.

В Мурманске 4-летняя девочка выжила после падения с балкона на 9 этаже.

Как сообщают следственные органы СКР по Мурманской области, девочка 2015 года рождения была дома одна. Она пробралась на балкон, встала на возвышение и из-за неосторожный движений выпала с высоты 9 этажа. Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место следователи произвели осмотр места происшествия, опросили свидетелей.

Девочка после падения выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы. По данным СМИ, малышка впала в кому.

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Фото: СУ СК РФ по Мурманской области