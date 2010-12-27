В Бурятии собаки нашли и растерзали новорожденного

Полиция Гусиноозерска ищет мать младенца.

В Бурятском Гусиноозерске собаки растерзали новорожденного мальчика.

Следственные органы СУ СК РФ по Республике Бурятия сообщают, что на одной из улиц местные Гусиноозерска местные жители увидели в пасти у собак куклу, но приглядевшись, поняли, что это новорожденный мальчик. Прохожие отогнали собак и позвонили в полицию.

По данному факту следственные органы ведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. В ходе проверки устанавливаются причины смерти младенца, а также личность матери.

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