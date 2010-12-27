Под Екатеринбургом на 11-летнего мальчика напали собаки

У ребенка искусана нога. Прокуратора города ведет проверку по данному факту.

В Екатеринбургской области стая собак напала на 11-летнего мальчика в минувшее воскресенье, 8 декабря.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру г. Березовский сообщает, что ведется проверка по факту нападения на мальчика стаи собак после сообщений в СМИ. По предварительным данным, 11-летний школьник шел по улице на занятия к репетитору. По дороге на него напали 4 собаки. У мальчика следы укусов на ноге, а также псы разорвали пакет с учебными принадлежностями.

В прокуратуре уточняют, что в районе часто бегают собаки. А от местных жителей неоднократно поступали жалобы.

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