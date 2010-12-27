Под Волгоградом младенец выполз из дома ночью и замерз

Тело замерзшего 11-месячного младенца нашли в 2 метрах от входа в дом.

В Суровикино Волгоградской области 11-месячный младенец выполз из дома и замерз насмерть.

Следственные органы СУ СК по Волгоградской области сообщают, что в 2 метрах от дома, где жил младенец, обнаружено тело ребенка, который родился 4 января 2019 года. По версии следствия, 25-летняя женщина, у которой трое детей, под утро проводила гостей, с которыми всю ночь распивала алкоголь, и легла спать. Проснувшись, обнаружила младшего сына мертвым во дворе дома.

Следственными органами выясняются все обстоятельства гибели младенца. Старшие дети 3 и 7 лет изъяты и помещены в больницу, так как им требовалась экстренная медицинская помощь.

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