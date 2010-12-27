  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Удмуртии мальчик с ДЦП мучительно умирал рядом с телом матери
Сегодня, 9:55
75
MShaffter

В Удмуртии мальчик с ДЦП мучительно умирал рядом с телом матери

0 0

Мать-одиночка умерла от хронического заболевания, а больному ребенку, страдающему тяжелой формой ДЦП и эпилепсией, никто не пришел на помощь.

В Удмуртии в городе Можге ребенок с тяжелой формой ДЦП умер мучительной смертью возле тела матери.

Чудовищная смерть настигла 13-летнего мальчика с ДЦП в одной из квартире в Можге. Его мать, которая воспитывала больного ребенка одна, скоропостижно скончалась от хронического заболевания. Больной ребенок не умел говорить, но как мог звал на помощь. Но соседи, привыкшие к шуму из этой квартиры, не обратили на это внимания. В один из дней мальчик на коляске добрался до кухни и открыл кран, чтобы попить, но упал на пол. Квартира находится на первом этаже, и то, что затапливается подвал, тоже осталось незамеченным.

Тела матери и ребенка обнаружили 6 декабря. Глава Удмуртии поручил председателю правительства региона и уполномоченному по правам ребенка разобраться в обстоятельствах трагедии.

Ранее: В Тыве спасатели несли на носилках мужчину, который обморозил руки и ноги в тайге.

Фото: pixabay.com

Теги: жесть, медицина россии, новости россии, новости удмуртии, общество, равнодушие, ребенок умер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии