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В Тыве спасли мужчину, который обморозил руки и ноги в тайге
Сегодня, 9:37
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MShaffter

В Тыве спасли мужчину, который обморозил руки и ноги в тайге

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Спасателям пришлось нести мужчину на носилках 2 километра.

 

В Тыве спасатели вынесли на руках молодого мужчину, который отморозил руки и ноги.

МЧС РФ по Республике Тыва сообщает, что в минувшею пятницу, 6 декабря, к ним поступил сигнал, что нужна помощь в транспортировке 32-летнего мужчины, который при заготовке в тайге дикоросов обморозил руки и ноги. Спасатели незамедлительно выдвинулись на помощь пострадавшему мужчине.

В труднодоступную таежную местность Тандынского района незамедлительно была направлена дежурная смена спасателей МЧС России в количестве 5 человек и 2 единицы техники.

МЧС России по Республике Тыва

Более 2 километров спасатели несли на носилках пострадавшего, так как никакая техника пройти не могла. Затем на автотранспорте с высокой проходимостью его довезли до больницы села Балгазын Тандынского района и передали врачам скорой помощи. Состояние мужчины на данный момент неизвестно.

Фото: МЧС РФ по Республике Тыва

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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