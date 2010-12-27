В Тыве спасли мужчину, который обморозил руки и ноги в тайге

Спасателям пришлось нести мужчину на носилках 2 километра.

В Тыве спасатели вынесли на руках молодого мужчину, который отморозил руки и ноги.

МЧС РФ по Республике Тыва сообщает, что в минувшею пятницу, 6 декабря, к ним поступил сигнал, что нужна помощь в транспортировке 32-летнего мужчины, который при заготовке в тайге дикоросов обморозил руки и ноги. Спасатели незамедлительно выдвинулись на помощь пострадавшему мужчине.

В труднодоступную таежную местность Тандынского района незамедлительно была направлена дежурная смена спасателей МЧС России в количестве 5 человек и 2 единицы техники. МЧС России по Республике Тыва

Более 2 километров спасатели несли на носилках пострадавшего, так как никакая техника пройти не могла. Затем на автотранспорте с высокой проходимостью его довезли до больницы села Балгазын Тандынского района и передали врачам скорой помощи. Состояние мужчины на данный момент неизвестно.

Фото: МЧС РФ по Республике Тыва