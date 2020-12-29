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В Ленобласти задержан глава и депутат крупного муниципалитета
Сегодня, 21:32
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smirenny

В Ленобласти задержан глава и депутат крупного муниципалитета

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В отношении чиновников возбудили уголовные дела.

Во вторник, 19 января, по подозрению во взяточничестве задержаны глава МО "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района и депутат совета депутатов. В отношении них завели уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере. 

Следствие установило, что глава МО получил взятку в виде имущества и ремонтных работ в доме подозреваемого стоимостью около 2 миллионов рублей от предпринимателя. Депутат получил также взятку в крупном размере от той же компании, но уже за общее покровительство её деятельности.

ФСБ и СК обыскали место жительства и работу подозреваемых, изъяли документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия. Также были обнаружены, предположительно, огнестрельное оружие и боеприпасы. 

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, задержание
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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