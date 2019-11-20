Водителя "БМВ" госпитализировали после ДТП с фурой и автобусом на Пулковском шоссе

Иномарка врезалась в автобус, а фура влетела в остановившуюся "БМВ".

Около 11 утра во вторник, 7 апреля, на Пулковском шоссе произошла серьезная авария. О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы.

В сторону города следовал автобус, который сделал долгую остановку у павильона, и именно в тот момент в транспорт влетела "БМВ". ДТП не ограничилось двумя участниками: следом в "БМВ" врезалась еще и фура. Петербуржцы отметили, что дважды попавший в аварию на одном месте водитель иномарки сильно пострадал – мужчину госпитализировала прибывшая на место скорая помощь.

О других пострадавших информации не появлялось, по факту ДТП ведется проверка.

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Видео: Николай Маркив, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"