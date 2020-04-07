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Видео: Мотоциклист влетел в "ГАЗель" на Большой Пороховской улице

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Молодой человек смог сам подняться после столкновения.

Утром 7 апреля на Большой Пороховской улице произошло жесткое ДТП: мотоциклист на большой скорости врезался в "ГАЗель". В распоряжении Piter.TV оказалась видеозапись с камер наблюдения.

Судя по кадрам видео, мотоциклист не ожидал, что фургон начнет сворачивать влево, и не успел притормозить или увернуться. В результате столкновения водителя мотоцикла буквально выбросило с сиденья: мужчина упал на асфальт, сделав кувырок в воздухе.  На помощь к нему сразу поспешил владелец "ГАЗели", однако несмотря на сильный удар, мотоциклист смог подняться самостоятельно. Понадобилась ли ему в итоге помощь медиков, неизвестно.

Ранее стало известно, что Ford Focus сбил насмерть велосипедиста на Менделеевской.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп с газелью, мотоциклист, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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Сегодня 12:33

Газель то где?

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