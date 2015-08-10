Петербуржцы передали в Мариуполь спортивный инвентарь

Жители Северной столицы подарили городу-побратиму тренажеры и экипировку.

В Мариуполь доставили спортивные тренажёры, оборудование, экипировку и инвентарь из Петербурга. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Как рассказал глава спорткомитета, в акции приняли участие спортивные школы и региональные федерации города на Неве: СШОР по хоккею ("Динамо-юниор"), СШОР силовых видов спорта им. В.Ф. Краевского, федерации бокса, баскетбола, футбола, практической стрельбы, парусного спорта и других вида спорта.

Напомним, что Беглов также заявил, что Петербург восстановит 25 зданий в Мариуполе до конца года.

Ранее на Piter.tv: Школьников из Мариуполя отвели на шоу Евгения Плющенко в Северной столице.

Фото: Pxhere