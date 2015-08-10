  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы передали в Мариуполь спортивный инвентарь
Сегодня, 20:47
65
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы передали в Мариуполь спортивный инвентарь

0 0

Жители Северной столицы подарили городу-побратиму тренажеры и экипировку.

В Мариуполь доставили спортивные тренажёры, оборудование, экипировку и инвентарь из Петербурга. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Как рассказал глава спорткомитета, в акции приняли участие спортивные школы и региональные федерации города на Неве: СШОР по хоккею ("Динамо-юниор"), СШОР силовых видов спорта им. В.Ф. Краевского, федерации  бокса, баскетбола, футбола, практической стрельбы, парусного спорта и других вида спорта. 

Напомним, что Беглов также заявил, что Петербург восстановит 25 зданий в Мариуполе до конца года. 

Ранее на Piter.tv: Школьников из Мариуполя отвели на шоу Евгения Плющенко в Северной столице.

Фото: Pxhere

 

Теги: комитет по спорту, мариуполь, помощь мариуполю, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии