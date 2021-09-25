Школьников из Мариуполя отведут на шоу Евгения Плющенко и в цирк на Фонтанке

Участники проекта смогут пообщаться со спортсменом.

Школьники из Мариуполя посетят в Петербурге цирк на Фонтанке. Об этом сообщили в tg-канале губернатора Александра Беглова.

Напомним, дети приехали в Северную столицу на каникулы. Для них организовали культурно-развлекательную программу. Дети увидят представление в цирке, пройдутся по комплексу "Зенит-Арена" и посмотрят Юбилейное шоу Евгения Плющенко в Ледовом дворце. Кроме того, участники проекта смогут пообщаться со спортсменом.

Ранее на Piter.tv: школьники из Мариуполя приедут в Петербург на каникулы.

Фото: ВКонтакте / Цирк на Фонтанке