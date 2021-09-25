  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школьников из Мариуполя отведут на шоу Евгения Плющенко и в цирк на Фонтанке
Сегодня, 18:49
78
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Школьников из Мариуполя отведут на шоу Евгения Плющенко и в цирк на Фонтанке

0 0

Участники проекта смогут пообщаться со спортсменом. 

Школьники из Мариуполя посетят в Петербурге цирк на Фонтанке. Об этом сообщили в tg-канале губернатора Александра Беглова.

Напомним, дети приехали в Северную столицу на каникулы. Для них организовали культурно-развлекательную программу. Дети увидят представление в цирке, пройдутся по комплексу "Зенит-Арена" и посмотрят Юбилейное шоу  Евгения Плющенко в Ледовом дворце. Кроме того,  участники проекта смогут пообщаться со спортсменом. 

Ранее на Piter.tv:  школьники из Мариуполя приедут в Петербург на каникулы.

Фото: ВКонтакте / Цирк на Фонтанке

Теги: детям покажут цирк, лагерь молодежный, цирк на фонтанке, школьники из мариуполя, шоу плющенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии