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Каникулы школьников из Мариуполя завершились в Петербурге
Сегодня, 10:01
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Каникулы школьников из Мариуполя завершились в Петербурге

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За время отдыха дети встретились с актёрами Александринского театра, смотрели фильмы и учились создавать собственное кино.

С лета прошлого года на каникулах в Северной столице побывали около 4 тыс. школьников из Мариуполя. В том числе, ребята из города-побратима отдыхали в Петербурге и этой осенью. Об этом информирует аппарата вице-губернатора города Ирины Потехиной.

На прошедших осенних каникулах оздоровительно-образовательный лагерь "Молодёжное" принял 102 мариупольских школьника. Смена прошла под лозунгом "Кино на карте Петербурга". За время отдыха дети встретились с актёрами Александринского театра, смотрели фильмы и учились создавать собственное кино.

Добавим, что перед сменой прошла подготовка сопровождающих ребят педагогов.  Они побывали в лучших образовательных учреждениях Северной столицы и обменивались опытом с коллегами.

Ранее мы сообщили о том, что Русский музей готовится к главной выставке года.

Фото: Правительство Петербурга

 

Теги: санкт-петербург, школьники из мариуполя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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