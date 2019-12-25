Русский музей готовится к главной выставке года

С 30 ноября в корпусе Бенуа будет выставлено свыше 120 произведений Василия Сурикова.

В Государственном Русском музее идёт активная подготовка к экспозиции Василия Сурикова, аналог которой последний раз был представлен публике почти 90 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Так, с 30 ноября в корпусе Бенуа будет выставлено свыше 120 произведений художника.

Центром экспозиции станет полотно "Степан Разин". Сейчас мастера восстанавливают главный шедевр. Как выяснилось после снятия картины с подрамника, последний раз её реставрация проводилась в июле 1962 года.

Ранее мы сообщили о том, что возле петербургского музея Арктики и Антарктики создадут общественное пространство.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга